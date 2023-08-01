Деякі українці можуть виїхати за кордон попри заборону: юрист пояснив, як це зробити

Студенту для виїзду за кордон на навчання потрібно пройти 3 етапи

Вже скоро в вищих навчальних закладах почнеться новий навчальний рік, тому перед українськими студентами, які навчаються в закордонних університетах, постало питання — хто матиме право на перетин кордону України у цьому році.

Як пояснюють в Державній прикордонній службі України, на призову службу не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, але дані категорії громадян не можуть залишити країну.

Тож, з країни не випустять ні студентів, які вступили в закордонний університет до воєнного стану, ні тих, хто вступив вже після 24 лютого 2022 року.

Правозахисник юридичної фірми "Ілляшев та партнери" Дмитро Лазебний пояснює, як студенту можна оскаржити відмову на кордоні, щоб з'явився шанс для виїзду за кордон на навчання.

У чоловіків-студентів, які навчаються за межами України, є можливість довести наявність у них права на виїзд за кордон виключно в судовому порядку.

Студентам необхідно буде пройти такий шлях:

З'явитися зі всіма необхідними документами на пункт пропуску. Отримати в письмовому вигляді відмову в пропуску. Оскаржити письмову відмову в адміністративному суді.

Дмитро Лазебний також дав перелік документів, які повинні мати студенти, які розпочали навчання в іноземних вишах:

паспорт громадянина України та закордонний;

військово-обліковий документ про відстрочку від мобілізації;

дозвіл керівника ТЦК (військкомату) на перетин кордону;

студентський квиток/студентська віза або ISIC-квиток (International Student Identity Card);

нотаріально завірені та перекладені на українську документи про навчання студента в закордонному виші;

для студентів, які вступили на навчання після 24 лютого, має надійти ще й розпорядження від голови Держприкордонслужби (отримання цього документу займається університет, університет звертається до Міністерства освіти й науки України, Міністерство вже звертається до прикордонників, студент отримує PDF-звернення, яке в роздрукованому вигляді має показати під час перетину кордону).

Він зауважує, що прикордонникам також можна буде показати виклики на сесії в довоєнний період, банківські витяги про оплату за навчання та інші документи/відомості, які підтверджують факт реального навчання в іноземному ЗВО. Такі електронні відомості підвищують шанс на перетин кордону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держслужбовці не можуть виїхати з України без спеціального дозволу.