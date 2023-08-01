Некоторые украинцы могут выехать за границу, несмотря на запрет: юрист объяснил, как это сделать

Студенту для выезда за границу на обучение нужно пройти 3 этапа

Уже в высших учебных заведениях начнется новый учебный год, поэтому перед украинскими студентами, которые учатся в зарубежных университетах, встал вопрос — кто будет иметь право на пересечение границы Украины в этом году.

Как объясняют в Государственной пограничной службе Украины, на призывную службу не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования, но данные категории граждан не могут покинуть страну.

Поэтому из страны не выпустят ни студентов, поступивших в зарубежный университет в военное положение, ни поступивших уже после 24 февраля 2022 года.

Правозащитник юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Лазебный объясняет, как студенту можно обжаловать отказ на границе, чтобы появился шанс для выезда за границу на обучение.

У мужчин-студентов, которые учатся за пределами Украины, есть возможность доказать наличие у них права на выезд за границу исключительно в судебном порядке.

Студентам предстоит пройти следующий путь:

Появиться со всеми необходимыми документами в пункт пропуска. Получить в письменном виде отказ в пробеле. Обжаловать письменный отказ в административном суде.

Дмитрий Лазебный также дал перечень документов, которые должны иметь студенты, начавшие обучение в иностранных вузах:

паспорт гражданина Украины и заграничный;

военно-учетный документ об отсрочке от мобилизации;

разрешение руководителя ТЦК (военкомата) на пересечение границы;

студенческий билет/студенческая виза или ISIC-билет (International Student Identity Card);

нотариально заверенные и переведенные на украинский язык документы об обучении студента в зарубежном вузе;

для студентов, поступивших на учебу после 24 февраля, должно поступить еще и распоряжение от председателя Госпогранслужбы (получение этого документа занимается университет, университет обращается в Министерство образования и науки Украины, Министерство уже обращается к пограничникам, студент получает PDF-обращение, которое в распечатанном виде должно показать при пересечении границы).

Он отмечает, что пограничникам также можно будет показать вызовы на сессии в довоенный период, банковские выписки об оплате за обучение и другие документы/ведомости, подтверждающие факт реального обучения в иностранном ЗВО. Такие электронные ведомости повышают шанс на пересечение границы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что госслужащие не могут уехать из Украины без специального разрешения.