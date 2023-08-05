Выезд из Украины с ребенком: в каком случае может понадобиться разрешение одного из родителей

Вывезти ребенка из страны в период войны могут как родственники, так и соседи

Пока в Украине действует военное положение дети до 16 лет в сопровождении одного из родителей могут выехать из страны. При этом нотариально заверенное согласие второго родителя не требуется.

Об этом рассказали на портале Visit Ukraine. Дети после 16 лет имеют право самостоятельно выезжать за границу без разрешения обоих родителей.

Так, ребенок до 16 лет должен выезжать из Украины в сопровождении лиц, которые прописаны в законодательстве. Это может быть мама или папа при наличии свидетельства о рождении ребенка. Также разрешено вывозить ребенка другим родственникам (бабушка, дедушкам, отчиму, мачехе, совершеннолетним брату или сестре). В таком случае также требуется свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий̆ родственные связи (не заверенный нотариально).

В случае, если у ребенка нет родственников, то вывезти его в безопасное место за пределами Украины могут соседи, друзья семьи и так далее. В таком случае один из родителей должен написать заявление о разрешении на выезд и заверить его в органе опеки. Также должно быть свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность взрослого.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы некоторых профессий не могут выехать из Украины во время войны. Названа причина.