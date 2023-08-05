Виїзд з України з дитиною: у якому разі може знадобитися дозвіл одного з батьків

Вивезти дитину з країни під час війни можуть як родичі, так і сусіди

Пок в Україні діє воєнний стан, діти до 16 років у супроводі одного з батьків можуть виїхати з країни. При цьому нотаріально завірена згода другого з батьків не потрібна.

Про це повідомили на порталі Visit Ukraine. Діти після 16 років мають право самостійно виїжджати за кордон без дозволу обох батьків.

Так, дитина до 16 років має виїжджати з України у супроводі осіб, які прописані у законодавстві. Це може бути мама чи тато за наявності свідоцтва про народження дитини. Також дозволено вивозити дитину іншим родичам (бабусі, дідусям, вітчиму, мачусі, повнолітнім брату чи сестрі). У такому випадку також потрібне свідоцтво про народження дитини та документ, що підтверджує родинні зв’язки (не завірений нотаріально).

У випадку, якщо дитина не має родичів, то вивезти її в безпечне місце за межами України можуть сусіди, друзі сім’ї і так далі. У такому разі один із батьків має написати заяву про дозвіл на виїзд та завірити її в органі опіки. Також має бути свідоцтво про народження дитини та документ, що засвідчує особу дорослого.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці деяких професій не можуть виїхати з України під час війни. Названо причину.