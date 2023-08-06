"Чорний список" на виїзд з Україні: через які заборони громадянин не зможе перетнути кордон

Закон передбачає сім різних підстав для обмеження

Виїзд за кордон для будь-якої людини потребує певний перелік документів, а також дозвіл на перетин. Більшість українців, особливо військовозобов'язаних, не мають право залишати Україну, однак є громадяни, яким це дозволено. Тож щоб без проблем залишити Україну, слід перед тим перевірити чи є в особи заборони на виїзд.

Як мовиться в законі "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", затвердженим Верховною Радою, є 7 підстави на тимчасові обмеження на виїзд за кордон.

Кому можуть заборонити виїзд за кордон

заборгованість зі сплати аліментів;

рішення суду про заборону виїзду за кордон;

порушення проти українця кримінальної справи або відбування покарання;

володіння особливою інформацією, яка є державною таємницею.

громадянин перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції — до припинення нагляду;

громадянин є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента;

у разі накладення на громадянина адміністративного стягнення за вчинення правопорушення.

Як перевірити, чи є заборона виїзду за кордон

Одним із найпоширеніших та надійних способів дізнатися, чи можна тобі виїздити за кордон, є письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Щоб подати письмовий запит, потрібно вказати: ПІБ, місце проживання чи перебування та реквізити документа, що посвідчує особу. яка подає запит. Запит можна здати в канцелярію чи надіслати на поштову адресу центру.

Є ще інші спроби, як перевірити, чи заборонено особі перетинати кордон:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держслужбовці не можуть виїхати з України без спеціального дозволу.