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"Чорний список" на виїзд з Україні: через які заборони громадянин не зможе перетнути кордон

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
ДПСУ Новина оновлена 06 серпня 2023, 13:38
ДПСУ. Фото Главком

Закон передбачає сім різних підстав для обмеження

Виїзд за кордон для будь-якої людини потребує певний перелік документів, а також дозвіл на перетин. Більшість українців, особливо військовозобов'язаних, не мають право залишати Україну, однак є громадяни, яким це дозволено. Тож щоб без проблем залишити Україну, слід перед тим перевірити чи є в особи заборони на виїзд.

Як мовиться в законі "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", затвердженим Верховною Радою, є 7 підстави на тимчасові обмеження на виїзд за кордон.

Кому можуть заборонити виїзд за кордон

  • заборгованість зі сплати аліментів;
  • рішення суду про заборону виїзду за кордон;
  • порушення проти українця кримінальної справи або відбування покарання;
  • володіння особливою інформацією, яка є державною таємницею.
  • громадянин перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції — до припинення нагляду;
  • громадянин є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента;
  • у разі накладення на громадянина адміністративного стягнення за вчинення правопорушення.

Як перевірити, чи є заборона виїзду за кордон

Одним із найпоширеніших та надійних способів дізнатися, чи можна тобі виїздити за кордон, є письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Щоб подати письмовий запит, потрібно вказати: ПІБ, місце проживання чи перебування та реквізити документа, що посвідчує особу. яка подає запит. Запит можна здати в канцелярію чи надіслати на поштову адресу центру.

Є ще інші спроби, як перевірити, чи заборонено особі перетинати кордон:

  1. Реєстр боржників
  2. Реєстр судових рішень
  3. Реєстр виконавчих проваджень
  4. Реєстр заборгованості по податках
  5. Реєстр по штрафах за порушення ПДР

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держслужбовці не можуть виїхати з України без спеціального дозволу.

Теги:
#Жінки #Чоловіки #Заборонено #Виїзд за кордон