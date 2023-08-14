Выезд за границу: юрист ответил, могут ли уехать мужчины, у которых есть отсрочка

По закону отдельные категории мужчин могут покинуть страну, однако есть вероятность отказа от пограничников

Во время военного положения в Украине большинство военнообязанных мужчин не могут пересечь границу. Хотя есть основания для законного выезда, в частности, отсрочка от мобилизации, однако в некоторых ситуациях их все равно не выпустят в другие страны.

Как сообщает адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич для РБК-Украина, руководствуясь постановлением "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", есть пять категорий мужчин, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, но не могут пересекать границу.

Эти правила (Ред. — в постановлении) являются одной из правовых основ для Госпогранслужбы при принятии решения в предоставлении разрешения на пересечение границы. При этом пограничники на своем официальном сайте достаточно детально расписали основания и документы, которые должны быть при пересечении границы, но с маленькой оговоркой, что эти разъяснения носят чисто "информационный характер ", – говорит специалист.

По его словам, с одной стороны логично, что мужчины, имеющие отсрочку от мобилизации, могли бы пересекать границу без ограничений, но не все так однозначно.

К лицам, имеющим право на отсрочку от мобилизации, но не могут пересекать границу, относятся:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции среди военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины или вследствие непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения; мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции среди работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции. мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции среди участников добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных соответственно в законы Украины военных формирований и правоохранительных органов.

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Чтобы полностью пересечь границу, вышеупомянутым лицам нужно быть уверенными, что они имеют основания, предусмотренные Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины и оригиналы документов (нотариальные копии) для подтверждения таких оснований.

"Если рассматривать самостоятельное пересечение границы лицом с инвалидностью, то таким документом должно быть Пенсионное удостоверение или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь. При этом пограничник может поинтересоваться наличием пенсионного в приложении "Дия". Самой только справки к акту обзора МСЭК в этом случае недостаточно, чтобы пересечь границу, но вполне достаточно для получения отсрочки от мобилизации", – говорит юрист.

Напомним, ранее Телеграф писал, что есть возможность, когда граждане могут беспрепятственно покинуть страну, но перед этим нужно получить подтверждение права от ТЦК.