Выезд за границу: юрист ответил, могут ли уехать мужчины, у которых есть отсрочка
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По закону отдельные категории мужчин могут покинуть страну, однако есть вероятность отказа от пограничников
Во время военного положения в Украине большинство военнообязанных мужчин не могут пересечь границу. Хотя есть основания для законного выезда, в частности, отсрочка от мобилизации, однако в некоторых ситуациях их все равно не выпустят в другие страны.
Как сообщает адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич для РБК-Украина, руководствуясь постановлением "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", есть пять категорий мужчин, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, но не могут пересекать границу.
Эти правила (Ред. — в постановлении) являются одной из правовых основ для Госпогранслужбы при принятии решения в предоставлении разрешения на пересечение границы. При этом пограничники на своем официальном сайте достаточно детально расписали основания и документы, которые должны быть при пересечении границы, но с маленькой оговоркой, что эти разъяснения носят чисто "информационный характер ", – говорит специалист.
По его словам, с одной стороны логично, что мужчины, имеющие отсрочку от мобилизации, могли бы пересекать границу без ограничений, но не все так однозначно.
К лицам, имеющим право на отсрочку от мобилизации, но не могут пересекать границу, относятся:
- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;
- научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции среди военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины или вследствие непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения;
- мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции среди работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции.
- мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции среди участников добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных соответственно в законы Украины военных формирований и правоохранительных органов.
Чтобы полностью пересечь границу, вышеупомянутым лицам нужно быть уверенными, что они имеют основания, предусмотренные Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины и оригиналы документов (нотариальные копии) для подтверждения таких оснований.
"Если рассматривать самостоятельное пересечение границы лицом с инвалидностью, то таким документом должно быть Пенсионное удостоверение или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь. При этом пограничник может поинтересоваться наличием пенсионного в приложении "Дия". Самой только справки к акту обзора МСЭК в этом случае недостаточно, чтобы пересечь границу, но вполне достаточно для получения отсрочки от мобилизации", – говорит юрист.
Напомним, ранее Телеграф писал, что есть возможность, когда граждане могут беспрепятственно покинуть страну, но перед этим нужно получить подтверждение права от ТЦК.