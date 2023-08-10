Могут ли юноши до 18 лет уезжать за границу: появился ответ пограничников

Разрешение предоставляется по закону страны

Согласно военному положению в Украине, от 18 до 60 лет военнообязанным мужчинам нельзя покидать страну. Однако на юношей до 18 лет эти ограничения не действуют.

К тому же лицо, достигшее шестнадцати лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины, как сообщается в Государственной пограничной службе Украины.

"В последнее время на различных информационных ресурсах все активнее ходят сообщения о том, что пограничники не выпускают или не будут выпускать из Украины 17-летних юношей. Это якобы связано с изменениями в порядке постановки на первичный военный учет. В который раз напомним, что после введения в Украине военного положения ограничен выезд за пределы государства гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений). 17-летних юношей эти ограничения не касаются", — говорится на сайте.

На сайте объясняют, что пропуск лиц через границу осуществляется уполномоченными должностными лицами пограничного ведомства по действительным паспортным документам, а в предусмотренных законодательством Украины случаях – при наличии других необходимых документов, дающих право на пересечение государственной границы во время военного положения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как родственникам погибших или без вести пропавших военных покинуть Украину.