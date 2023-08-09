Дехто з чоловіків має право на першочерговий виїзд за кордон: за яких обставин

Перетнути кордон дозволено на власній машині й на автобусі

Більшості українським чоловікам заборонено виїзд за кордон під час воєнного стану, але для деяких існують винятки. Зокрема, безперешкодно можуть залишити Україну ті, що являються особами з інвалідністю та їх родичі, що супроводжують.

Як повідомляє Безоплатна правова допомога, такі особи та їх супроводжувачі мають право на першочергове проходження в пунктах пропуску через кордон. Однак з особою з інвалідністю І групи має бути не більше двох людей.

"У пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення пріоритет може надаватися під час слідування в пішому порядку або на легковому автомобілі за умови відсутності у транспортному засобі, в якому прямують зазначені особи, інших осіб", — мовиться на сайті.

До того ж на першочерговий перетин кордону мають право організовані групи осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду та проживають/перебувають у закладах догляду, які слідують автобусом (за умови відсутності у транспортному засобі, в якому прямують зазначені особи, інших осіб, крім осіб з інвалідністю, інших осіб, які потребують постійного догляду та проживають/перебувають у закладах догляду, та наявності не більше ніж двох осіб, що супроводжують кожну особу з інвалідністю).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як родичам загиблих або безвісти зниклих військових залишити Україну.