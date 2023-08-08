Ще одна категорія чоловіків має можливість виїхати за кордон: документи доведеться чекати довго

Потрібні 2 офіційні папірці

В Україні триває воєнний стан, а отже більшості громадянам не дозволено перетинати кордон. Однак для деяких українців є винятки, зокрема для родичів загиблих або зниклих безвісти військових.

Як повідомляє громадський медіапортал bahmut.in.ua, якщо у родичів є можливість самостійно звернутись до відповідних органів, то є шанс, що їх проігнорують.

На сайті пояснюється, що чіткого переліку документів немає і відповідні офіційні папірці прийдеться дуже довго чекати, зокрема місяць, рік та навіть більше.

Тож, які документи потрібні для отримання дозволу на виїзд родичів чи зниклих військових:

ті, що підтверджують сімейні зв‘язки зі зниклою чи загиблою людиною (свідоцтва про шлюб, про народження або інші документи, які можуть довести те, що люди були близькими родичами);

ті, що підтверджують факт її загибелі або зникнення безвісти (треба отримати документ у військовій частині. Вони видаються за результатами службового розслідування у вигляді сповіщення, яке надсилається родині. Також, це може бути посвідчення члена сім`ї загиблого, яке видають управління соціального захисту або ТЦК та СП (військкомат). Для отримання свідоцтва про смерть потрібно звертатися до РАЦСу).

"Очевидно, треба підтвердити факт загибелі або зникнення безвісти, а також ступінь родинних зв’язків, однак на практиці варто зважати також на додаткові роз’яснення Держприкордонслужби, які регулярно оновлюються на офіційному сайті" — мовиться у публікації.