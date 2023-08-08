Еще одна категория мужчин имеет возможность уехать за границу: документы придется ждать долго

Требуются 2 официальные бумажки

В Украине продолжается военное положение, а значит, большинству гражданам не разрешено пересекать границу. Однако для некоторых украинцев есть исключения, в частности, для родственников погибших или пропавших без вести военных.

Как сообщает общественный медиапортал bahmut.in.ua, если у родственников есть возможность самостоятельно обратиться в соответствующие органы, то есть шанс, что их проигнорируют.

На сайте объясняется, что четкого перечня документов нет и соответствующие официальные бумажки придется очень долго ждать, в частности месяц, год и даже больше.

Итак, какие документы нужны для получения разрешения на выезд родственников или пропавших военных:

подтверждающие семейные связи с пропавшим или погибшим человеком (свидетельства о браке, о рождении или другие документы, которые могут доказать то, что люди были близкими родственниками);

подтверждающие факт ее гибели или пропажи без вести (надо получить документ в воинской части. Они выдаются по результатам служебного расследования в виде уведомления, которое направляется семье. Также, это может быть удостоверение члена семьи погибшего, выдаваемого управлением социальной защиты или ТЦК и СП (военкомат. Для получения свидетельства о смерти нужно обращаться в ЗАГС).

"Очевидно, нужно подтвердить факт гибели или пропажи без вести, а также степень родственных связей, однако на практике следует учитывать также дополнительные разъяснения Госпогранслужбы, которые регулярно обновляются на официальном сайте", — говорится в публикации.