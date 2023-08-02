Некоторые украинцы по возвращении из-за границы могут нарваться на штраф: объяснение министра

Даже благородная цель не должна стать основанием для нарушения законодательства

В Украине военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет незаконно могут пересечь границу с помощью системы "Путь". Что предусмотрено для таких украинцев, сообщает министр Игорь Клименко LB.ua.

Поєтому, как говорит Клименко, уголовная ответственность, а именно от 3 до 5 лет заключения, наступает в случае, если мужчина сбежал за границу уже после получения повестки. Однако в ситуации, когда украинец уехал за границу в период войны, он, в случае возвращения в страну, должен заплатить штраф.

Министр подчеркнул, что для военнообязанных беглецов были усилены санкции в случае принятия закона:" Даже благородная цель не должна стать основанием для нарушения законодательства. Параллельно будет продолжаться поиск других юридических инструментов и мер воздействия на тех, кто уже незаконно пересек границу и покинул страну во время великой беды".

Он предупредил, что получить всю информацию о нелегалах будет несложно. Поскольку кто-то из них рано или поздно вернется, кто-то обратится к дипломатическим представительствам Украины в других государствах за новыми документами или помощью. Тогда будет возможность проверить, были ли у человека законные основания для выезда за границу.

Сейчас, как добавляет Клименко, есть только административная ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска через государственную границу без соответствующих документов (или с использованием поддельного документа). За такие действия предоставляется штраф, который составляет от 3400 до 8500 гривен или административный арест сроком до 15 суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одной категории мужчин с "белым билетом", имеющих право свободно покинуть Украину.