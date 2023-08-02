Деякі українці після повернення з-за кордону можуть нарватися на штраф: пояснення міністра

Навіть благородна мета не має стати підставою для порушення законодавства

В Україні військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років незаконно можуть перетнути кордон за допомогою системи "Шлях". Що передбачено для таких українців, повідомляє міністр Ігор Клименко для LB.ua.

Тож, як каже Клименко, кримінальна відповідальність, а саме від 3 до 5 років ув’язнення, настає у разі, якщо чоловік утік за кордон уже після отримання повістки. Однак у ситуації, коли українець виїхав за кордон в період війни, то він, в разі повернення в країну, має сплатити штраф.

Міністр наголосив на тому, що для військовозобов'язаних втікачів було посилено санкції у разі прийняття закону:" Навіть благородна мета не має стати підставою для порушення законодавства. Паралельно триватиме пошук інших юридичних інструментів і заходів впливу на тих, хто вже незаконно перетнув кордон і покинув країну в час великої біди".

Він попередив, що отримати всю інформацію про нелегалів буде нескладно. Оскільки хтось із них рано чи пізно повернеться, хтось звернеться до дипломатичних представництв України в інших державах по нові документи чи допомогу. Тоді буде можливість перевірити, чи були в людини законні підстави для виїзду за кордон.

Наразі, як додає Клименко, є лише адміністративна відповідальність за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску через державний кордон без відповідних документів (або з використанням підробленого документа). За такі дії надається штраф, який складає від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одну категорію чоловіків з "білим квитком", які мають право вільно покинути Україну.