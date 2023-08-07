Чоловіки деяких професій в Україні можуть вільно виїхати за кордон: хто має на це право

Кожна професія має свій особливий набір документів

В Україні триває повномасштабна війна і військовозобов'язаним громадянам заборонено залишати країну. Особливо це стосується чоловіків віком від 18 до 60, однак є винятки, коли вони можуть виїхати за кордон. Зокрема перетнути кордон мають право представники певних професій.

Як мовиться в постанові "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", затвердженою Кабміном, водії та волонтери, працівники залізничного транспорту, моряки, діячі культури та спортсмени можуть безперешкодно залишити країну.

Водії та волонтери

Вони перетинають кордон лише за наявності ліцензії на міжнародні перевезення вантажів. Виїзд також дозволяється водіям-волонтерам, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі або гуманітарну допомогу.

Працівники залізничного транспорту

Рішення про виїзд за межі України працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, приймається:

щодо працівників АТ "Українська залізниця" та підприємств залізничного транспорту, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, — Мінінфраструктури;

щодо працівників підприємств, для яких вантажний залізничний транспорт не є основним видом діяльності, — обласними, Київською міською військовими адміністраціями за місцеперебуванням таких підприємств.

Рішення про виїзд за межі України приймається на строк не більше шести місяців.

Моряки

Морякам дозволено перетинати кордон, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах.

Авіаційний персонал

Громадянин, що належить до авіаційного персоналу, є державним інспектором з авіаційного нагляду або особою, уповноваженим на проведення перевірок Державіаслужби, та працівником Державного авіаційного підприємства "Україна", якщо він прямує для роботи (виконання службових обов’язків) за кордоном або тренажерної підготовки, може перетнути кордон.

Працівники дипломатичної служби

Виїхати може громадянин України, який є працівником дипломатичної служби та направляється у службове або довготермінове відрядження, і членів їх сімей, які перебуватимуть разом з ним за місцем його довготермінового відрядження.

Діячі культури

Особи можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетинання державного кордону, але не менше строку проведення заходу, визначеного в Єдиному календарному плані фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на відповідний рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є 7 підстав на тимчасові обмеження на виїзд за кордон для українців.