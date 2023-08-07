Мужчины некоторых профессий в Украине могут свободно выехать за границу: кто имеет на это право

Каждая профессия имеет свой особый набор документов

В Украине продолжается полномасштабная война и военнообязанным гражданам запрещено покидать страну. Особенно это касается мужчин в возрасте от 18 до 60, однако есть исключения, когда они могут уехать за границу. В частности, пересечь границу имеют право представители определенных профессий.

Как говорится в постановлении "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", утвержденном Кабмином, водители и волонтеры, работники железнодорожного транспорта, моряки, авиационный персонал, работники дипломатической службы, деятели культуры и спортсмены могут беспрепятственно покинуть страну.

Водители и волонтеры

Они пересекают границу только при наличии лицензии на международные перевозки грузов. Выезд также разрешается водителям-волонтерам, перевозящим грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь.

Работники железнодорожного транспорта

Решение о выезде за пределы Украины работников предприятий железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование и бесперебойную работу железной дороги, принимается:

в отношении работников АО "Украинская железная дорога" и предприятий железнодорожного транспорта, относящихся к сфере управления Мининфраструктуры, — Мининфраструктуры;

в отношении работников предприятий, для которых грузовой железнодорожный транспорт не является основным видом деятельности, — областными, Киевской городской военными администрациями по местонахождению таких предприятий.

Решение о выезде за пределы Украины принимается сроком не более шести месяцев.

Моряки

Морякам разрешено пересекать границу, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или для прохождения практической подготовки на судах.

Авиационный персонал

Гражданин, принадлежащий к авиационному персоналу, является государственным инспектором по авиационному надзору или лицами, уполномоченным на проведение проверок Госавиаслужбы, и работник Государственного авиационного предприятия "Украина", если он направляется для работы (исполнения служебных обязанностей) за границей или тренажерной подготовки, может пересечь границу.

Работники дипломатической службы

Выехать может гражданин Украины, который является работником дипломатической службы и направляется в служебную или долгосрочную командировку, и членов их семей, находящихся вместе с ним по месту их долгосрочной командировки.

Деятели культуры

Лица могут находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, но не менее срока проведения мероприятия, определенного в Едином календарном плане физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований Украины на соответствующий год.

Напомним, ранее Телеграф писал, что есть 7 оснований на временные ограничения на выезд за границу для украинцев.