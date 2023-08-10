Чи можуть юнаки до 18 років виїжджати за кордон: з'явилася відповідь прикордонників

Дозвіл надається згідно з законом країни

Згідно з воєнним станом в Україні, від 18 до 60 років військовозобов'язаним чоловікам не можна залишати країну. Однак на юнаків до 18 років ці обмеження не діють.

До того ж особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України, як повідомляється в Державній прикордонній службі України.

"Останнім часом на різних інформаційних ресурсах все активніше ширяться повідомлення про те, що прикордонники не випускають або не випускатимуть з України 17-річних юнаків. Це нібито пов’язано зі змінами в порядку постановки на первинний військовий облік. Вкотре нагадаємо, що після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд за межі держави громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (крім визначених винятків). 17-річних юнаків ці обмеження не стосуються", — мовиться на сайті.

На сайті пояснюють, що пропуск осіб через кордон здійснюється уповноваженими службовими особами прикордонного відомства за дійсними паспортними документами, а у передбачених законодавством України випадках – за наявності інших необхідних документів, що дають право на перетин державного кордону під час воєнного стану.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як родичам загиблих або безвісти зниклих військових залишити Україну.