Виїзд за кордон: юрист відповів, чи можуть виїхати чоловіки, у яких є відстрочка

За законом, окремі категорії чоловіків можуть залишити країну, однак є ймовірність відмови від прикордонників

Під час воєнного стану в Україні більшість військовозобов'язаних чоловіків не можуть перетнути кордон. Хоча є підстави для законного виїзду, зокрема відстрочка від мобілізації, однак в деяких ситуаціях їх все одно не випустять в інші країни.

Як повідомляє адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич для РБК-Україна, керуючись постановою "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", є п'ять категорій чоловіків, які мають право на відстрочку від мобілізації, але не можуть перетинати кордон.

"Ці правила (Ред. — в постанові) є однією з правових основ для Держприкордонслужби при прийнятті рішення у надані дозволу на перетин кордону. При тому, прикордонники на своєму офіційному сайті доволі детально розписали підстави та документи, які мають бути при перетині кордону, але з маленькою обмовкою, що ці роз’яснення носять суто "інформаційний характер", – каже фахівець.

За його словами, з одного боку є логічним, що чоловіки, які мають відстрочку від мобілізації, могли б перетинати кордон без обмежень, але не все так однозначно.

Тож, до осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, але не можуть перетинати кордон, відносяться:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки; чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з-поміж військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України або внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з-поміж працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції. чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з-поміж учасників добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що надалі такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Щоб стовідсотково перетнути кордон, вищезазначеним особам треба бути впевненими, що вони мають підстави, які передбачені Правилами перетинання державного кордону громадянами України та оригінали документів (нотаріальні копії) для підтвердження таких підстав.

"Якщо розглядати самостійний перетин кордону особою з інвалідністю, то таким документом має бути Пенсійне посвідчення або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. При тому, прикордонник може поцікавитись наявністю пенсійного у застосунку "Дія", хоча це не є обов’язковим. Самої тільки Довідки до акта огляду МСЕК в цьому випадку недостатньо, щоб перетнути кордон, але цілком достатньо для отримання відстрочки від мобілізації", – каже юрист.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є можливість, коли громадяни можуть безперешкодно залишити країну, але перед цим потрібно отримати підтвердження права від ТЦК.