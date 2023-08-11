Перетнути кордон можна тільки з папірцем: кому з українців треба звернутись до воєнкомату

Речник ДПСУ Андрій Демченко дав відповідь

Більшість військовозобов'язаних чоловіків під час воєнного стану в Україні не можуть виїхати за кордон. Є винятки, коли громадяни можуть безперешкодно залишити країну, але перед цим потрібно отримати підтвердження права від ТЦК.

Існує шість категорій чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть виїхати з України, мовиться в законі "Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України".

Мовиться про військовозобов'язаних чоловіків, які:

виключені з військового обліку за станом здоров’я;

виїжджають за кордон за станом здоров’я;

виїжджають за кордон за сімейними обставинами;

виїжджають за кордон через професію;

виїжджають за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння РФ;

є держслужбовцям (чоловікам і жінкам).

Державна прикордонна служба перерахувала окремі випадки та вказала необхідні документи, які необхідно підготувати для виїзду за кордон таким військовозобов’язаним громадянам.

Кому з чоловіків потрібно звернутись до ТЦК при виїзді за кордон

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, який повідомляв в ефірі телемарафону, не всім потрібно звертатись до ТЦК.

"Єдині, кого стосуються підтвердні документи з військкомату (ТЦК, — ред.) — це непридатні особи, які виключені з військового обліку і які мають право перетнути кордон", — мовилось в ефірі.

Він навів приклад, якщо слідують за кордон особи з інвалідністю, то прикордонники в них перевіряють виключно документи, які підтверджують інвалідність. У разі, якщо говорити про батьків, у кого на утриманні є троє неповнолітніх дітей і більше, то прикордонна служба перевіряє тільки факти наявності неповнолітніх дітей і факти утримання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які існують тимчасові заборони для українців на виїзд за кордон.