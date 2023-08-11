Пересечь границу можно только с бумажкой: кому из украинцев нужно обратиться в военкомат

Спикер ГПСУ Андрей Демченко ответил

Большинство военнообязанных мужчин во время военного положения в Украине не могут уехать за границу. Есть исключения, когда граждане могут беспрепятственно покинуть страну, но перед этим следует получить подтверждение права от ТЦК.

Существует шесть категорий мужчин от 18 до 60 лет, которые могут уехать из Украины, говорится в законе "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Речь идет о военнообязанных мужчинах, которые:

исключены из военного учета по состоянию здоровья;

выезжают за границу по состоянию здоровья;

выезжают за границу по семейным обстоятельствам;

выезжают за границу через профессию;

выезжают за границу для помощи Силам обороны по противостоянию РФ;

является госслужащим (мужчинам и женщинам).

Государственная пограничная служба перечислила частные случаи и указала необходимые документы, которые необходимо подготовить для выезда за границу таким военнообязанным гражданам.

Кому из мужчин нужно обратиться в ТЦК при выезде за границу

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, который сообщал в эфире телемарафона, не всем нужно обращаться в ТЦК.

"Единственные, кого касаются подтверждающие документы по военкомату (ТЦК, — ред.) — это непригодные лица, исключенные из военного учета и имеющие право пересечь границу ", — говорилось в эфире.

Он привел пример, если следуют за границу лица с инвалидностью, то пограничники у них проверяют исключительно документы, подтверждающие инвалидность. В случае, если говорить о родителях, у кого на иждивении есть трое несовершеннолетних детей и более, то пограничная служба проверяет только факты наличия несовершеннолетних детей и факты содержания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие существуют временные запреты для украинцев на выезд за границу.