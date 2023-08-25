Виїзд для виключених з обліку та тимчасово непридатних чоловіків: які документи потрібні

В першу чергу кожній особі при перетині кордону треба мати закордонний паспорт

Під час воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїзд за кордон. Однак є ситуації, коли вони можуть безперешкодно виїхати з України й за таких ситуацій їм потрібно зібрати необхідний пакет документів.

Як мовиться в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", існує дві категорії чоловіків, що можуть виїхати в іншу країну — віком від 18 до 60 років, зняті з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) та ті, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я.

А тим часом адвокат Марина Бекало на сайті B2BCOMSULT пояснює, які документи потрібні таким військовозобов'язаним.

Необхідні документи для чоловіків, які зняті з військового обліку при перетині кордону

закордонний паспорт,

військовий квиток (або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного),

результати проходження військово-лікарської комісії з проставленою відміткою про виключення з військового обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу.

Необхідні документи для чоловіків, яких військова медкомісія визнала тимчасово непридатними при перетині кордону

закордонний паспорт,

військовий квиток (або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), у якому вказано результати проходження ВЛК,

висновок комісії про визнання людини тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців..

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як дитині без батьків у супроводі родичів можна перетнути кордон.