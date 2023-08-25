Виїзд для виключених з обліку та тимчасово непридатних чоловіків: які документи потрібні
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В першу чергу кожній особі при перетині кордону треба мати закордонний паспорт
Під час воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїзд за кордон. Однак є ситуації, коли вони можуть безперешкодно виїхати з України й за таких ситуацій їм потрібно зібрати необхідний пакет документів.
Як мовиться в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", існує дві категорії чоловіків, що можуть виїхати в іншу країну — віком від 18 до 60 років, зняті з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) та ті, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я.
А тим часом адвокат Марина Бекало на сайті B2BCOMSULT пояснює, які документи потрібні таким військовозобов'язаним.
Необхідні документи для чоловіків, які зняті з військового обліку при перетині кордону
- закордонний паспорт,
- військовий квиток (або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного),
- результати проходження військово-лікарської комісії з проставленою відміткою про виключення з військового обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу.
Необхідні документи для чоловіків, яких військова медкомісія визнала тимчасово непридатними при перетині кордону
- закордонний паспорт,
- військовий квиток (або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), у якому вказано результати проходження ВЛК,
- висновок комісії про визнання людини тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців..
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як дитині без батьків у супроводі родичів можна перетнути кордон.