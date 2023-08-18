Чи можна виїхати з України з не біометричним закордонним паспортом: що кажуть прикордонники

Біометричні документи несуть в собі електронну інформацію про особу

При виїзді за кордон українцю треба мати при собі закордонний паспорт та декілька інших документів, наприклад, якщо особа залишає країну з дитиною, то тоді потрібно свідоцтво про народження. Але у громадян постало запитання, чи можна перетнути кордон з закордонним паспортом старого зразка (не біометричним).

Як мовиться в законі "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон", опублікований на сайті Держприкордонслужби, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений та/або виданий на підставі документів, поданих до 1 січня 2015 р., є чинним протягом строку, на який його було видано.

"Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, оформлений та виданий на підставі документів, поданих до 20 грудня 2016 р., є чинним протягом строку, на який його було видано", — мовиться в законі.

Тобто, українці мають право на виїзд з країни з таким паспортом. Для більш детальної інформації варто отримати консультацію від Держприкордонслужби за номером 1598.

Слід нагадати, що "Безконтактний електронний носій" — це безконтактна інтегральна схема, яка імплантована в паспорт громадянина України, призначена для внесення персональних даних, параметрів, у тому числі біометричних, що дає змогу здійснювати комплекс заходів, пов'язаних з верифікацією особи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці мають право на виїзд за кордон, якщо матимуть два офіційні документи.