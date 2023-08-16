На постійне місце проживання: хто з українців має право виїхати за кордон

Є ситуації, коли людина хоче виїхати на ПМЖ, але прикордонники її не випустять

Перетин кордону для більшості чоловіків під час воєнного стану в Україні не можливий, однак є деякі можливості, коли заборони знімаються.. Зокрема для українців, які виїжджають на постійне місце проживання в іншу країну.

Це пояснює юристка Єлизавета Мазур, дане питання регулюється наступними правовими актами: "Законом України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України"", "Правилами перетинання державного кордону громадянами України" та "Роз’ясненнями Державної прикордонної служби ""Щодо порядку організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану"".

"Слід пам’ятати, що дані обмеження не стосуються дітей, яких супроводжують дорослі особи, чоловіків старших за 60 років та жінок, які не належать до військовослужбовців, а також військовозобов’язаних чоловіків, які не підлягають мобілізації", — мовиться на сайті.

Крім того, існує ще одна процедура, яка надає право на перетин кордону чоловікам. Зокрема отримання рішення із Державної міграційної служби про дозвіл на перетин державного кордону на підставах наявності в особи посвідку на проживання у другій країні, консульського обліку, чи грінкарти.

"Тобто, якщо простими словами, дана процедура означає проставлення відповідної відмітки у паспортному документі про виїзд на постійне місце проживання", — каже юристка.

Однак вона зауважує, що у разі, якщо особа проживає закордоном, але перед цим не оформила офіційну процедуру по виїзду і не оформила зняття з обліку у військовому комісаріаті, то в такому разі людина не має право покидати межі України.

"Людина, яка вибула, втратила зв’язок, не стоїть на обліку в тому чи іншому військовому комісаріаті і не є військовозобов’язаною, може спокійно перетнути кордон. Якщо ж людина фактично проживала за кордоном, але не оформила своє вибуття за офіційною процедурою, не знялася з обліку у військкоматі, на жаль, вона не може вибути з України", — роз'яснюється на сайті.

Єлизавета Мазур підкреслює, якщо особа змінила місце свого постійного проживання та не стоїть на обліку ні в одному військкоматі, не є військовозобов’язаною. Тож наявність цього факту надає право виїзду з України під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українців можуть не випустити в інші країни через заборгованості.