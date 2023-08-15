Деяких українців не випустять за кордон через заборгованість: як отримати довідку

Заяву можна подати в електронному варіанті

Є умови, коли чоловіки можуть перетнути кордон на постійне місце проживання під час воєнного стану в Україні. Але, якщо у такого українця є заборгованості, то він не має право покинути країну.

Як повідомляє юристка Єлизавета Мазур, керуючись "Податковим кодексом України", в першу чергу треба отримати довідку з податкової.

Тож, платники податків-резиденти, виїжджаючи за кордон на постійне місце проживання, мають подати до контролюючого органу відповідну декларацію. Вона називається "Про майновий стан і доходи". Це треба зробити завчасно – декларація подається не пізніше, аніж за 60 календарних днів, котрі передують виїзду.

А у податківців є 30 днів на те, аби перевірити сплату належної суми податку та видати довідку, у якій є інформація, що розмір був сплачений, а особа не має невиконаних податкових зобов'язань.

"Така довідка має бути подана до органів митного контролю під час того, як особа перетинає кордон. Без неї виїхати на постійне місце проживання за межі України безперешкодно неможливо", — каже юристка.

Щоб отримати довідку, потрібно подати заяву та декларацію за тим місцем, де особа перебуває на податковому обліку. Це може робити як сам платник податків, так і його уповноважений представник. Що стосується фізичних осіб ВПО (окрім самозайнятих осіб), то можна подати ці документи до будь-якого органу, що контролює.

"Дуже важливо правильно оформити заяву, послатися у ній на відповідний пункт Податкового кодексу, де йдеться про видачу довідки органом, що контролює. У заяві зазначається найменування підприємства, установи чи організації, куди платник податків подасть довідку надалі" — пояснює Мазур.

Подати заяву також можна в електронній формі. Це робиться через Електронний кабінет платника податків ("Листування з ДПС"). Як наголошує Мазур: "Головне — аби усі вимоги оформлення до цього документу були дотримані".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть виїхати за кордон чоловіки, які мають відстрочку від мобілізації.