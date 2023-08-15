Некоторых украинцев не выпустят за границу из-за задолженности: как получить справку

Заявление можно подать в электронном варианте

Есть условия, когда мужчины могут пересечь границу на постоянное место жительства во время военного положения в Украине. Но если у такого украинца есть задолженности, то он не имеет права покинуть страну.

Как сообщает юрист Елизавета Мазур, руководствуясь "Налоговым кодексом Украины", в первую очередь нужно получить справку от налоговой.

Поэтому налогоплательщики-резиденты, выезжая за границу на постоянное место жительства, должны подать в контролирующий орган соответствующую декларацию. Она называется "Об имущественном положении и доходах". Это нужно сделать заблаговременно – декларация подается не позже, чем через 60 календарных дней, предшествующих выезду.

А у налоговиков есть 30 дней, чтобы проверить уплату надлежащей суммы налога и выдать справку, в которой есть информация, что размер был уплачен, а лицо не имеет невыполненных налоговых обязательств.

"Такая справка должна быть подана в органы таможенного контроля во время того, как лицо пересекает границу. Без нее выехать на постоянное место жительства за пределы Украины беспрепятственно невозможно ", — говорит юрист.

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Чтобы получить справку, нужно подать заявление и декларацию по месту, где лицо находится на налоговом учете. Это может делать как сам налогоплательщик, так и его уполномоченный представитель. Что касается физических лиц ВПЛ (кроме самозанятых лиц), то можно подать эти документы в любой контролирующий орган.

"Очень важно правильно оформить заявление, сослаться в него на соответствующий пункт Налогового кодекса, где речь идет о выдаче справки контролирующим органом. В заявлении указывается наименование предприятия, учреждения или организации, куда налогоплательщик подаст справку в дальнейшем" — объясняет Мазур.

Подать заявление можно также в электронной форме. Это делается через Электронный кабинет налогоплательщика ("Переписка с ГНС"). Как отмечает Мазур: "Главное, чтобы все требования оформления к этому документу были соблюдены".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли уехать за границу мужчины, имеющие отсрочку от мобилизации.