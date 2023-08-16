На постоянное место жительства: кто из украинцев имеет право уехать за границу

Есть ситуации, когда человек хочет уехать на ПМЖ, но пограничники его не выпустят

Пересечение границы для большинства мужчин во время военного положения в Украине невозможно, однако есть некоторые возможности, когда запреты снимаются. В частности для украинцев, выезжающих на постоянное место жительства в другую страну.

Это объясняет юрист Елизавета Мазур, данный вопрос регулируется следующими правовыми актами: "Законом Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины"", "Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины" и "Разъяснениями Государственной пограничной службы "О порядке организации выезда за границу на период действия правового режима военного положения"".

"Следует помнить, что данные ограничения не касаются детей, которых сопровождают взрослые лица, мужчин старше 60 лет и женщин, не принадлежащих к военнослужащим, а также военнообязанных мужчин, не подлежащих мобилизации", — говорится на сайте.

Кроме того, существует еще одна процедура, которая дает право на пересечение границы мужчинам. В частности, получение решения из Государственной миграционной службы о разрешении на пересечение государственной границы на основании наличия у лица вида на жительство во второй стране, консульского учета или гринкарты.

"То есть, если простыми словами, данная процедура означает проставление соответствующей отметки в паспортном документе о выезде на постоянное место жительства ", — говорит юрист.

Однако она отмечает, что в случае, если лицо проживает за границей, но перед этим не оформило официальную процедуру по выезду и не оформило снятие с учета в военном комиссариате, то в таком случае человек не имеет права покидать пределы Украины.

"Выбывший человек потерял связь, не стоит на учете в том или ином военном комиссариате и не является военнообязанным, может спокойно пересечь границу. Если же человек фактически проживал за границей, но не оформил свое выбытие по официальной процедуре, не снялся с учета в военкомате, к сожалению, он не может выбыть из Украины», – разъясняется на сайте.

Елизавета Мазур подчеркивает, если лицо сменило место своего постоянного проживания и не состоит на учете ни в одном военкомате, не является военнообязанным. Поэтому наличие этого факта дает право выезда из Украины во время действия военного положения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцев могут не выпустить в другие страны из-за задолженности.