Можно ли уехать из Украины с не биометрическим загранпаспортом: что говорят пограничники

Биометрические документы несут в себе электронную информацию о личности

При выезде за границу украинцу нужно иметь при себе загранпаспорт и несколько других документов, например, если человек покидает страну с ребенком, тогда нужно свидетельство о рождении. Но у граждан возник вопрос, можно ли пересечь границу с загранпаспортом старого образца (не биометрическим).

Как говорится в законе "Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины для выезда за границу", опубликованный на сайте Госпогранслужбы, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, оформленный и/или выданный на основании документов, поданных до 1 января 2015 г., действует в течение срока, на который он был выдан.

"Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, не содержащий бесконтактного электронного носителя, оформленный и выданный на основании документов, поданных до 20 декабря 2016 г., действует в течение срока, на который он был выдан ", — говорится в законе.

То есть украинцы имеют право на выезд из страны с таким паспортом. Для более подробной информации следует получить консультацию от Госпогранслужбы по номеру 1598.

Следует напомнить, что "бесконтактный электронный носитель" — это бесконтактная интегральная схема, имплантированная в паспорт гражданина Украины, предназначенная для внесения персональных данных, параметров, в том числе биометрических, что позволяет осуществлять комплекс мер, связанных с верификацией личности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы имеют право на выезд за границу, если будут иметь два официальных документа.