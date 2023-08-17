Кто может свободно уехать из Украины: некоторым гражданам нужно иметь всего две бумажки

С лицом, которое нуждается в помощи в виде ухода, может уехать еще один человек

Большинству мужчин в Украине выезд за границу ограничен, потому что они военнообязанные. Однако есть ситуации, когда запреты снимаются и такой возможностью воспользуются гражданские, покидающие страну с целью лечения.

Как говорится в приказе "Об утверждении Правил направления граждан Украины для лечения за границу на период действия военного состояния и определения учреждений здравоохранения, осуществляющих координацию направления граждан Украины для лечения за границу на период действия военного состояния", утвержденном МОН, есть пять категорий украинцев, имеющих право получить медицинскую помощь за границей.

Кто имеет право получить медицинскую помощь за границей

пациенты с травмами, полученными в результате вооруженной агрессии рф;

дети с новообразованиями, которые нуждаются в оказании третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи.

дети с редкими (орфанными) заболеваниями

взрослые пациенты с онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в оказании третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи (т.е. помощи с применением высокотехнологичного оборудования и/или высокоспециализированных медицинских процедур высокой сложности);

пациенты, нуждающиеся в оказании комбустиологической помощи (помощи от травм, возникших вследствие ожогов).

Лицу следует обратиться в областной департамент здравоохранения, который имеет определенного человека, ответственное за направление граждан Украины на лечение за границей на период действия военного положения или подать заявление через сайт Минздрава лично.

Как объясняют специалисты "Юридического советника для ВПЛ", Минздрав использует предложения и возможности партнерских клиник и других стран, не являющихся членами Евросоюза, в частности, США, Канады и т.д.

В свою очередь родные пациента должны позаботиться о документах, в частности о загранпаспорте и выписках из истории болезни.

"Минздрав отмечает, что пациента могут сопровождать родственники или близкие, если существует потребность в посторонней помощи и поддержке из-за тяжелого состояния или необходимости последующего послеоперационного ухода. К тому же при поддержке областной военно-администрации осуществляется эвакуация пациентов в определенные клиник-хабы или аэропорты в Польше, Румынии, Словакии" — говорится на сайте.

Возвращение в Украину осуществляется через посольства или консульства в стране пребывания пациента. Медицинская эвакуация для украинских пациентов безвозмездна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об ответе юриста относительно того, могут ли уехать за границу мужчины, имеющие отсрочку.