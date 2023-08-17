Хто може вільно виїхати з України: деяким громадянам треба мати всього два папірці

З особою, яка потребує допомоги у вигляді догляду, може виїхати ще одна людина

Більшості чоловікам в Україні виїзд за кордон обмежено, бо вони є військовозобов'язаними. Однак є ситуації, коли заборони знімаються і такою можливістю скористуються цивільні, які залишають країну з метою лікування.

Як мовиться в наказі "Про затвердження Критеріїв направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану та визначення закладів охорони здоров’я, які здійснюють координацію направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану", затвердженому МОН, є п'ять категорій українців, які мають право отримати медичну допомогу за кордоном.

Хто має право отримати медичну допомогу за кордоном

пацієнти з травмами, отриманими внаслідок збройної агресії РФ;

діти з новоутвореннями, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

діти з рідкісними (орфанними) захворюваннями

дорослі пацієнти з онкологічними захворюваннями, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (тобто, допомоги із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності);

пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (допомоги від травм, які виникли внаслідок опіків).

Особі треба звернутися в обласний департамент охорони здоров’я, який має визначену людину, відповідальну за направлення громадян України на лікування за кордоном на період дії воєнного стану або подати заяву через сайт МОЗ особисто.

Як пояснюють Фахівці "Юридичного порадника для ВПО", МОЗ використовує пропозиції та можливості партнерських клінік і інших країн, які не є членами Євросоюзу, зокрема, США, Канади тощо.

Своєю чергою рідні пацієнта мають подбати про документи, зокрема про закордонний паспорт та виписки з історії хвороби.

"МОЗ наголошує, що пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі, якщо існує потреба у сторонній допомозі та підтримці через важкий стан або необхідність у подальшому післяопераційному догляді. До того ж за підтримки обласної військово адміністрації здійснюється евакуація пацієнтів до визначених клінік-хабів або аеропортів у Польщі, Румунії, Словаччині" — мовиться на сайті.

Повернення в Україну здійснюється через посольства чи консульства у країні перебування пацієнта. Медична евакуація для українських пацієнтів є безоплатною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про відповідь юриста щодо того, чи можуть виїхати за кордон чоловіки, які мають відстрочку.