Виїхати з Україні на півроку: хто з українців має таке право

Державна прикордонна служба України не може не пропустити в інші країни деяких працівників

Українським чоловікам заборонено виїзд за кордон під час воєнного стану, але для деяких громадян існують винятки. Зокрема, безперешкодно можуть залишити Україну ті, хто є працівниками підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

Як мовиться в законі "Правила перетинання державного кордону громадянами України", затвердженому Кабінетами Міністрів України, пропуск таких осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України та виконання правил перетину державного кордону.

Хто приймає рішення про виїзд працівників підприємств залізничного транспорту

щодо працівників АТ "Українська залізниця" та підприємств залізничного транспорту, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, — Мінінфраструктури;

щодо працівників підприємств, для яких вантажний залізничний транспорт не є основним видом діяльності, — обласними, Київською міською військовими адміністраціями за місцеперебуванням таких підприємств.

"Рішення про виїзд за межі України приймається на строк не більше шести місяців на підставі листів підприємств залізничного транспорту, в яких містяться відповідні обґрунтування та наявні підтвердження обсягів перевезень вантажів залізничним транспортом в період воєнного стану", — пояснюється в документі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як особі з подвійним громадянством виїхати з України.