Подвійне громадянство: хто з українців має право на виїзд та за яких умов

Щоб отримати дозвіл, треба дочекатись указу Президента України

Більшість військовозобов'язаних українських чоловіків не можуть перетнути кордон через воєнний стан в країні. Але у деяких громадян з'явилась можливість залишити Україну при наявності одного документу.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, виїзд дозволений для осіб, які використовують паспорт громадянина іншої країни й одночасно втратили громадянство нашої країни.

На сайті пояснюють, згідно з законом "Про громадянство", в країні не допускається подвійне громадянство.

Які є умови для втрати громадянства України

добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття;

набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов’язком чи альтернативною (невійськовою) службою.

На сайті пояснюють, що у будь-якому випадку громадянство припиняється в день видання відповідного указу Президента України.

І тоді, вже після указу про втрату громадянства, використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають право фізичні особи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як чоловікам з робочою візою ЄС залишити Україну.