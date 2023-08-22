Двойное гражданство: кто из украинцев имеет право на выезд и при каких условиях
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Чтобы получить разрешение, нужно дождаться указа Президента Украины
Большинство военнообязанных украинских мужчин не могут пересечь границу из-за военного положения в стране. Но у некоторых граждан появилась возможность оставить Украину при наличии одного документа.
Как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, выезд разрешен для лиц, использующих паспорт гражданина другой страны и одновременно лишившихся гражданства нашей страны.
На сайте объясняют согласно закону "О гражданстве" в стране не допускается двойное гражданство.
Какие условия для потери гражданства Украины
- добровольное обретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого обретения он достиг совершеннолетия;
- приобретение лицом гражданства Украины в результате обмана, сознательного представления ложных сведений или фальшивых документов;
- добровольное вступление на военную службу другого государства, которое в соответствии с законодательством этого государства не является воинской обязанностью или альтернативной (невоенной) службой.
На сайте объясняют, что в любом случае гражданство прекращается в день издания указа Президента Украины.
И тогда уже после указа о потере гражданства использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях имеют право физические лица.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как мужчинам с рабочей визой ЕС покинуть Украину.