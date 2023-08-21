Выезд за границу разрешен, но есть условие: как мужчинам с рабочей визой ЕС покинуть Украину

Наличие рабочей визы ЕС еще не доказательство того, что гражданин постоянно проживает в другой стране

Военнообязанные мужчины в Украине не имеют права выехать за границу во время военного положения без причин, утвержденных законом. Однако есть исключения, когда украинцы могут беспрепятственно покинуть страну. В частности, граждане, имеющие рабочую визу страны ЕС, но здесь есть одно условие.

Как сообщается в Министерстве внутренних дел в Telegram-канале, мужчина может пересечь границу, если он не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.

"Для подтверждения оснований пересечения государственной границы Украины на выезд, кроме документов, подтверждающих личность, необходимо предоставить документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации и имеющего право на выезд из Украины", — говорится в пресс-службе.

Как поясняется в канале, визы иностранных стран, выдаваемые мужчинам – гражданам Украины, не подтверждают постоянное проживание в этих странах и не дают право на выезд военнообязанным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли украинцы пересечь границу с другими странами с загранпаспортом старого образца, то есть не биометрическим.