Виїзд за кордон дозволений, але є умова: як чоловікам з робочою візою ЄС залишити Україну

Наявність робочої візи ЄС ще не доказ, що громадянин постійно проживає в іншій країні

Військовозобов'язані чоловіки в Україні не мають право виїхати за кордон під час воєнного стану без причин, які затверджені законом. Однак е винятки, коли українці можуть безперешкодно залишити країну. Зокрема громадяни, які мають робочу візу країни ЄС, але тут є одна умова.

Як повідомляється в Міністерстві внутрішніх справ в Telegram-каналі, чоловік може перетнути кордон, якщо він не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

"Для підтвердження підстав перетину державного кордону України на виїзд, крім документів, що підтверджують особу, необхідно надати документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України", — йдеться у роз’ясненні.

Як пояснюється в каналі, візи іноземних країн, які видаються чоловікам – громадянам України, не підтверджують постійне проживання в цих країнах та не дають право на виїзд військовозобов’язаним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть українці перетнути кордон з іншими країнами з закордонним паспортом старого зразка, тобто не біометричним.