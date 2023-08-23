Уехать из Украины на полгода: кто из украинцев имеет такое право

Государственная пограничная служба Украины не может не пропустить в другие страны некоторых работников

Украинским мужчинам запрещен выезд за границу во время военного положения, но для некоторых граждан существуют исключения. В частности, беспрепятственно могут покинуть Украину те, кто являются работниками предприятий железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование и бесперебойную работу железной дороги.

Как говорится в законе "Правила пересечения государственной границы гражданами Украины", утвержденном Кабинетами Министров Украины, пропуск таких лиц через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих решений о выезде за пределы Украины и выполнении правил пересечения государственной границы.

Кто принимает решение о выезде работников предприятий железнодорожного транспорта

в отношении работников АО "Украинская железная дорога" и предприятий железнодорожного транспорта, относящихся к сфере управления Мининфраструктуры, — Мининфраструктуры;

в отношении работников предприятий, для которых грузовой железнодорожный транспорт не является основным видом деятельности, — областными, Киевской городской военными администрациями по местонахождению таких предприятий.

"Решение о выезде за пределы Украины принимается на срок не более шести месяцев на основании писем предприятий железнодорожного транспорта, в которых содержатся соответствующие обоснования и подтверждения объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом в период военного положения", — поясняется в документе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как лицу с двойным гражданством уехать из Украины.