У супроводі одного з родичів: які документи потрібні дитині для виїзду за кордон

Треба лише підтвердити родинні зв'язки

Більшість українців примусово покинули свої домівки через війну в країні. Серед них — діти, які не досягли 16 років. Як вивезти дитину до іншої країни під час воєнного стану без батьків, пояснюють фахівці.

Як повідомляється на сайті Безоплатна правова допомога, законодавством України допускається виїзд дітей за кордон у супроводі будь-кого з родичів на період дії воєнного часу, але треба мати свідоцтво про народження дитини та документ, який підтверджує наявність родинних зв’язків.

"Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі (в умовах воєнного стану в супроводі родичів: баби, діда, брата, сестри, мачухи або вітчима) — на підставі свідоцтва про народження дитини та документа, який підтверджує наявність родинних зв’язків (без нотаріально посвідченої згоди), або інших осіб, які не є родичами дитини, — на підставі письмової заяви одного з батьків, завіреної органом опіки та піклування, та за наявності свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документа, що містять відомості про особу, на підставі яких Державна прикордонна служба України дозволить перетин державного кордону", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть виїхати за кордон на півроку.