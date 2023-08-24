В сопровождении одного из родственников: какие документы нужны ребенку для выезда за границу

Надо только подтвердить родственные связи

Большинство украинцев вынуждено покинули свои дома из-за войны в стране. Среди них – дети, не достигшие 16 лет. Как вывезти ребенка в другую страну во время военного положения без родителей, объясняют специалисты.

Как сообщается на сайте Безвозмездная правовая помощь, законодательством Украины допускается выезд детей за границу в сопровождении кого-либо из родственников на период действия военного времени, но нужно иметь свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий наличие родственных связей.

"Выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении лиц, уполномоченных обоими родителями, осуществляется по нотариально удостоверенному согласию обоих родителей с указанием государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве ( в условиях военного положения в сопровождении родственников) : бабы, деда, брата, сестры, мачехи или отчима) — на основании свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего наличие родственных связей (без нотариально удостоверенного согласия), или других лиц, не являющихся родственниками ребенка, — на основании письменного заявления одного из родителей, заверенного органом опеки и попечительства, и при наличии свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документа, содержащих сведения о лице, на основании которых Государственная пограничная служба Украины позволит пересечение государственной границы", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут уехать за границу на полгода.