Выезд за границу в условиях войны: кому запрещено покидать страну и что грозит сбежавшим из Украины

Кому запрещено покидать Украину во время военного положения

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой большинство мужчин призывного возраста не может покинуть пределы страны.

Как говорится в материале РБК-Украина, запрет в первую очередь касается всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Однако в январе 2023 года правительство ввело дополнительные запреты, которые ограничили возможность и другим гражданам выезжать за границу без уважительной причины.

Это касается:

чиновников на государственной службе, включая нардепов и депутатов и местных органов самоуправления, а также прокуроров, судей и других;

работников предприятий, в которых доля государственной собственности превышает 50%;

забронированные сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления.

В настоящее время ответственность для мужчин, которые нелегально выехали за пределы страны, не предусмотрена, однако власти активно над этим работают. В частности министр внутренних дел заявлял, что "по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны".

При этом он не указал, какое наказание может грозить этим людям, но допустил, что это может быть запрет на пересечение границы в будущем.

Кроме того, в Верховной Раде еще в марте был зарегистрирован законопроект 9074, который предлагает ввести ответственность для сбежавших граждан, но до сих пор его так и не приняли.

При этом уголовная ответственность уже сейчас может грозить тем мужчинам, которые уехали по системе "Шлях" и не вернулись. Им может светить от 3-х до 5 лет за решеткой, если правоохранители докажут, что тем самым военнообязанный пытался уклониться от мобилизации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы имеют право на выезд за границу, если будут иметь два официальных документа.