Виїзд за кордон в умовах війни: кому заборонено залишати країну і що загрожує втекти з України

Кому заборонено залишати Україну під час воєнного стану

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої більшість чоловіків призовного віку не можуть залишити межі країни.

Як зазначається у матеріалі РБК-Україна, заборона насамперед стосується всіх військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Однак у січні 2023 року уряд запровадив додаткові заборони, які обмежили можливість і іншим громадянам виїжджати за кордон без поважної причини.

Це стосується:

чиновників на державній службі, включаючи нардепів та депутатів та місцевих органів самоврядування, а також прокурорів, суддів та інших;

працівників підприємств, де частка державної власності перевищує 50%;

заброньовані співробітники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Наразі відповідальності для чоловіків, які нелегально виїхали за межі країни, не передбачено, проте влада активно над цим працює. Зокрема, міністр внутрішніх справ заявляв, що "після закінчення війни держава зробить усе для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни".

При цьому він не вказав, яке покарання може загрожувати цим людям, але припустив, що це може бути заборона перетину кордону в майбутньому.

Крім того, у Верховній Раді ще в березні був зареєстрований законопроєкт 9074, який пропонує ввести відповідальність для громадян, які втекли, але досі його так і не ухвалили.

При цьому кримінальна відповідальність вже зараз може загрожувати тим чоловікам, які поїхали системою "Шлях" і не повернулися. Їм може світити від 3-х до 5 років за ґратами, якщо правоохоронці доведуть, що цим військовозобов’язаний намагався ухилитися від мобілізації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці мають право на виїзд за кордон, якщо матимуть два офіційні документи.