Выезд для исключенных из учета и временно непригодных мужчин: какие документы нужны
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В первую очередь каждому лицу при пересечении границы нужно иметь загранпаспорт
Во время военного положения в Украине военнообязанным мужчинам запрещен выезд за границу. Однако есть ситуации, когда они могут беспрепятственно уехать из Украины и в таких ситуациях им нужно собрать необходимый пакет документов.
Как говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", существует две категории мужчин, которые могут уехать в другую страну — в возрасте от 18 до 60 лет, снятые с военного учета на основании решения военно-врачебной комиссии (ВЛК) и тех, которых ВЛК признала временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья.
Тем временем адвокат Марина Бекало на сайте B2BCOMSULT объясняет, какие документы нужны таким военнообязанным.
Необходимые документы для мужчин, снятых с военного учета при пересечении границы
- загранпаспорт,
- военный билет (или временное удостоверение военнообязанного),
- результаты прохождения военно-врачебной комиссии с проставленной отметкой об исключении из военного учета по состоянию здоровья со ссылкой на соответствующий пункт приказа.
Необходимые документы для мужчин, которых военная медкомиссия признала временно непригодными при пересечении границы
- загранпаспорт,
- военный билет (или временное удостоверение военнообязанного), в котором указаны результаты прохождения ВЛК,
- заключение комиссии о признании человека временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ребенку без родителей в сопровождении родственников можно пересечь границу.