Выезд для исключенных из учета и временно непригодных мужчин: какие документы нужны

В первую очередь каждому лицу при пересечении границы нужно иметь загранпаспорт

Во время военного положения в Украине военнообязанным мужчинам запрещен выезд за границу. Однако есть ситуации, когда они могут беспрепятственно уехать из Украины и в таких ситуациях им нужно собрать необходимый пакет документов.

Как говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", существует две категории мужчин, которые могут уехать в другую страну — в возрасте от 18 до 60 лет, снятые с военного учета на основании решения военно-врачебной комиссии (ВЛК) и тех, которых ВЛК признала временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Тем временем адвокат Марина Бекало на сайте B2BCOMSULT объясняет, какие документы нужны таким военнообязанным.

Необходимые документы для мужчин, снятых с военного учета при пересечении границы

загранпаспорт,

военный билет (или временное удостоверение военнообязанного),

результаты прохождения военно-врачебной комиссии с проставленной отметкой об исключении из военного учета по состоянию здоровья со ссылкой на соответствующий пункт приказа.

Необходимые документы для мужчин, которых военная медкомиссия признала временно непригодными при пересечении границы

загранпаспорт,

военный билет (или временное удостоверение военнообязанного), в котором указаны результаты прохождения ВЛК,

заключение комиссии о признании человека временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ребенку без родителей в сопровождении родственников можно пересечь границу.