Есть несколько категорий: кто из мужчин имеет право на выезд за границу с 1 августа

Какие правила и кому разрешен выезд с 1 августа 2023 года

Общая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Пересечение границы для большинства мужчин в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения в Украине невозможно, однако есть некоторые исключения. Так, согласно постановлению №840 от 11 августа, украинское правительство разрешило выезжать из Украины во время военного положения некоторым категориям граждан, которые могут получить постоянное или временное разрешение на выезд из страны.

Постановление КМУ № 57 определяет список категорий военнообязанных мужчин и даже действительных военных, которым разрешено покидать Украину во время военного положения.

Кто из мужчин может выехать за границу во время войны с 1 августа

За границу во время военного положения могут выезжать мужчины до 18 лет и после 60, а также некоторые мужчины возраста для мобилизации однако с документами, разрешающими выезд.

За границу могут выезжать мужчины таких категорий, предусмотренных законодательством:

мужчины до 18 и от 60 лет;

мужчины от 18 до 60, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключены из военного учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию РФ;

военные, имеющие разрешение;

мужчины и женщины госслужащие.

На официальном сайте Государственной пограничной службы перечислены частные случаи и указанные документы, которые необходимо подготовить для выезда за границу таким мужчинам.

Выезд мужчин за границу ― кому нужно разрешение на выезд с 1 августа

Госслужащие и госслужащие

При наличии соответствующих документов в командировку:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители; руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины его первый заместитель и заместители;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей ) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Для помощи ВСУ

Водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

По семейному положению

Отец, опекун или усыновитель:

при наличии троих и более несовершеннолетних детей;

при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;

одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет; опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Супруг:

если родственники супруга нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и мужчина обеспечивает и беспокоится об этом члене семьи, что подтверждается документами;

если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд необходимы документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

По профессии

Военные в отпуск — при наличии документов о разрешении по воинской части;

работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

По состоянию здоровья

Лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

лица из составных сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли уехать мужчины, у которых есть отсрочка от мобилизации.