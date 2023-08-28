Тепер кордон можна перетнути майже без очікування: що українцю потрібно зробити

Сервісом можуть скористатися водії

В період літа на кордоні України з іншими країнами були кілометрові черги, бо хтось виїжджав на відпочинок, з метою лікування, до родини або з інших обставин. Кабмін для зручності запровадив систему "єЧерга".

Як повідомляють фахівці у "Юридичний порадник для ВПО", "єЧерга" стосується водіїв, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажу та пасажирів. Вона поширюється як на легкові авто, так і на вантажні.

Як працює сервіс "єЧерга"

Зайдіть на сайт та зареєструйтеся на ньому за допомогою електронної пошти.

Після успішної реєстрації натисніть кнопку "Стати в чергу".

Оберіть міжнародний пункт пропуску, через який планується здійснити перевезення та натисніть кнопку "Продовжити".

Заповніть розділ "Дані водія": прізвище та ім'я, серія та номер закордонного паспорта, адреса електронної пошти, номер телефону. Якщо водіїв є два — заповніть дані про кожного з них окремо. Водії, які перетинають кордон без подання заявки "18-60" через систему "Шлях" (багатодітні батьки, особи, старші за 60 р. тощо) обов'язково проставляють відмітки у відповідній графі.

Внесіть дані про транспортний засіб: країна реєстрації; тип та марка транспортного засобу; номер напівпричепа у разі, якщо їдемо з ним. Номер ТЗ підтягується автоматично, якщо водій подавав заявку "18-60" через систему "Шлях".

Заповніть дані розділу "Вкажіть задекларований вантаж": номер митної декларації за формою МД-2 або ATA Carnet. Якщо транспортний засіб їде пустим – можна пропустити цей розділ.

перевірте та підтвердіть дані. Якщо орієнтовний час очікування менший за той, який потрібен, щоб безпечно добратися до пункту пропуску, рекомендовано на цьому етапі відкласти реєстрацію і завершити її ближче до самого пункту пропуску.

Якщо дані вірні й час очікування підходить, натисніть кнопку "Стати в чергу". Користувач може забронювати не більше одного місця у черзі.

Після того як користувач став в чергу йому відкривається вікно "Активні черги", де зазначено інформацію про орієнтовний час очікування та перетину кордону

Час очікування можна продовжити двічі:

за необхідності — на 4, 6, 8 або 10 годин;

після прибуття в буферну зону та після проходження верифікації Державною службою безпеки на транспорті на таку ж кількість годин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про відповідь юриста щодо того, чи можуть виїхати за кордон чоловіки, які мають відстрочку.