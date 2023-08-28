Теперь границу можно пересечь почти без ожидания: что украинцу нужно сделать

Сервисом могут воспользоваться водители

В период лета на границе Украины с другими странами были километровые очереди, потому что кто-то выезжал на отдых, с целью лечения, к семье или по другим обстоятельствам. Кабмин для удобства ввел систему "естьОчередь" (Ред. — украинский вариант "єЧерга").

Как сообщают специалисты в "Юридическом советнике для ВПЛ", "єЧерга" касается водителей, имеющих лицензию на международные перевозки груза и пассажиров. Она распространяется как на легковые авто, так и на грузовые.

Как работает сервис "єЧерга"

Зайдите на сайт и зарегистрируйтесь на нем по электронной почте.

После успешной регистрации нажмите кнопку "Встать в очередь".

Выберите международный пункт пропуска, через который планируется выполнить перевозку и нажмите кнопку "Продолжить".

Заполните раздел "Данные водителя": фамилию и имя, серию и номер загранпаспорта, адрес электронной почты, номер телефона. Если водителей два — заполните данные о каждом из них отдельно. Водители, которые пересекают границу без подачи заявки "18-60" через систему "Путь" (многодетные родители, лица старше 60 лет и т.п.) обязательно проставляют отметки в соответствующей графе.

Внесите данные транспортного средства: страна регистрации; тип и марка транспортного средства; номер полуприцепа в случае если едем с ним. Номер ТС подтягивается автоматически, если водитель подавал заявку "18-60" через систему "Путь".

Заполните данные раздела "Укажите задекларированный груз": номер таможенной декларации по форме МД-2 или ATA Carnet. Если транспортное средство едет пустым, можно пропустить этот раздел.

проверьте и подтвердите данные. Если ориентировочное время ожидания меньше, чем необходимо, чтобы безопасно добраться до пункта пропуска, рекомендуется на этом этапе отложить регистрацию и завершить ее ближе к самому пункту пропуска.

Если данные верны и время ожидания подходит, нажмите кнопку "Встать в очередь". Пользователь может забронировать не более одного места в очереди.

После того как пользователь стал в очередь ему открывается окно "Активные очереди", где указана информация об ориентировочном времени ожидания и пересечении границы

Время ожидания можно продлить дважды:

при необходимости — на 4, 6, 8 или 10 часов;

по прибытии в буферную зону и после прохождения верификации Государственной службой безопасности на транспорте такое же количество часов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об ответе юриста относительно того, могут ли уехать за границу мужчины, имеющие отсрочку.