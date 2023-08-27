Таких стало больше: кто из украинцев может выезжать за границу в сентябре

Эти граждане — исключения

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, а это означает, что многим нашим гражданам по-прежнему запрещен выезд за границу. Впрочем, существуют исключения.

"Телеграф" рассказывает о том, кто из мужчин с 1 сентября сможет легально выехать за границу. Таких, к слову, стало больше.

Пересекать границу могут украинцы до 18 лет, а также после 60 лет. Не касаются ограничения и граждан от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают в другой стране и имеют соответствующие отметки в паспорте об этом. Кроме них покидать Украины могут:

Снятые с военного учета;

Временно непригодные;

Многодетные отцы (трое и более несовершеннолетних детей);

Отцы одиночки;

Мужчины с инвалидностью;

Сопровождающие;

Военные (на обучение или по состоянию здоровья);

Водители и волонтеры;

Работники железной дороги и моряки;

Спортсмены и деятели культуры.

Напомним, что согласно постановлению № 840 от 11 августа, украинское правительство разрешило выезжать из Украины во время военного положения гражданам, не подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции (АТО).

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев может выехать из страны на полгода.