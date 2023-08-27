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Таких побільшало: хто з українців може виїжджати за кордон у вересні

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
poland2day.com Новина оновлена 27 серпня 2023, 14:56

Ці громадяни – винятки

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація, а це означає, що багатьом нашим громадянам, як і раніше, заборонено виїзд за кордон. Втім, існують винятки.

"Телеграф" розповідає про те, хто із чоловіків з 1 вересня зможе легально виїхати за кордон. Таких, до речі, побільшало.

Перетинати кордон можуть українці віком до 18 років, а також після 60 років. Не стосуються обмеження і громадян від 18 до 60 років, які постійно проживають в іншій країні та мають відповідні позначки у паспорті про це. Окрім них залишати Україну можуть:

  • Зняті з військового обліку;
  • Тимчасово непридатні;
  • Багатодітні батьки (троє та більше неповнолітніх дітей);
  • Батьки одинаки;
  • Чоловіки з інвалідністю;
  • Супроводжуючі;
  • Військові (на навчання чи за станом здоров’я);
  • Водії та волонтери;
  • Працівники залізниці та моряки;
  • Спортсмени та діячі культури.

Нагадаємо, що згідно з постановою № 840 від 11 серпня, український уряд дозволив виїжджати з України під час воєнного стану громадянам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти за безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українців може виїхати з країни на пів року.

Теги:
#Україна #Кордон #Виїзд #Воєнний стан