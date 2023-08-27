Таких побільшало: хто з українців може виїжджати за кордон у вересні

Ці громадяни – винятки

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація, а це означає, що багатьом нашим громадянам, як і раніше, заборонено виїзд за кордон. Втім, існують винятки.

"Телеграф" розповідає про те, хто із чоловіків з 1 вересня зможе легально виїхати за кордон. Таких, до речі, побільшало.

Перетинати кордон можуть українці віком до 18 років, а також після 60 років. Не стосуються обмеження і громадян від 18 до 60 років, які постійно проживають в іншій країні та мають відповідні позначки у паспорті про це. Окрім них залишати Україну можуть:

Зняті з військового обліку;

Тимчасово непридатні;

Багатодітні батьки (троє та більше неповнолітніх дітей);

Батьки одинаки;

Чоловіки з інвалідністю;

Супроводжуючі;

Військові (на навчання чи за станом здоров’я);

Водії та волонтери;

Працівники залізниці та моряки;

Спортсмени та діячі культури.

Нагадаємо, що згідно з постановою № 840 від 11 серпня, український уряд дозволив виїжджати з України під час воєнного стану громадянам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти за безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українців може виїхати з країни на пів року.