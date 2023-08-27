Таких побільшало: хто з українців може виїжджати за кордон у вересні
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Ці громадяни – винятки
В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація, а це означає, що багатьом нашим громадянам, як і раніше, заборонено виїзд за кордон. Втім, існують винятки.
"Телеграф" розповідає про те, хто із чоловіків з 1 вересня зможе легально виїхати за кордон. Таких, до речі, побільшало.
Перетинати кордон можуть українці віком до 18 років, а також після 60 років. Не стосуються обмеження і громадян від 18 до 60 років, які постійно проживають в іншій країні та мають відповідні позначки у паспорті про це. Окрім них залишати Україну можуть:
- Зняті з військового обліку;
- Тимчасово непридатні;
- Багатодітні батьки (троє та більше неповнолітніх дітей);
- Батьки одинаки;
- Чоловіки з інвалідністю;
- Супроводжуючі;
- Військові (на навчання чи за станом здоров’я);
- Водії та волонтери;
- Працівники залізниці та моряки;
- Спортсмени та діячі культури.
Нагадаємо, що згідно з постановою № 840 від 11 серпня, український уряд дозволив виїжджати з України під час воєнного стану громадянам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти за безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українців може виїхати з країни на пів року.