Новые правила для выезда в ЕС: что нужно знать украинцам

Новый документ будет стоить 7 евро и его можно получить в электронном виде

Чтобы путешествовать по другим странам, украинцу нужно иметь с собой документы и в первую очередь — загранпаспорт. А с 2024 года вступают в силу новые правила въезда в страны ЕС.

Как сообщает Ukrayina.pl, граждане любой страны, имеющие безвизовый режим со странами ЕС, должны будут получить электронное разрешение ETIAS.

Что такое ETIAS

ETIAS – Европейская система информации и авторизации поездок. Это полностью электронная система, которая отслеживает посетителей из стран, которым не требуется виза для въезда в Шенгенскую зону. С электронным разрешением ETIAS лицо может находиться в любой из стран ЕС 90 дней в течение 180-дневного периода.

То есть если сейчас краткосрочные визиты в ЕС для граждан стран, имеющих с ЕС без виз, не требуют каких-либо предварительных согласований, то со следующего года потребуется получить предварительное согласие на пересечение границы в электронной форме.

Новая система позволяет ускорить время пересечения границы, способствовать снижению уровня преступности на границе и препятствовать нелегальной миграции.

Планируется, что разрешение будут выдавать на три года (т.е. при каждом пересечении границы получать его не следует). Разрешение стоит 7 евро.

Получать разрешение ETIAS необходимо только в случае краткосрочных безвизовых поездок в ЕС. Если лицо имеет визу или карту резидента, никаких дополнительных разрешений оформлять не нужно.

Пока также неизвестно, нужно ли будет получать разрешение ETIAS гражданам Украины, имеющим в странах ЕС временную защиту.

Как получить разрешение ETIAS

При заполнении заявки на разрешение нужно будет указать паспортные и контактные данные, информацию о предварительных судимостях и поездках в зоны конфликтов. Биометрические данные указывать не следует.

Большинство заявок будут обрабатываться автоматически в течение нескольких минут. Как заявляют власти ЕС, автоматическое согласование будет получать около 97% заявителей.

В случае, если система идентифицирует заявку, связанную с повышенным риском, ее будет рассматривать визовый офицер. В этом случае срок разбирательства может увеличиться до 14-30 суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы имеют право на выезд за границу, если будут иметь два официальных документа.