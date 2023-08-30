Теперь нужно 3 документа: как украинцам выехать за границу на авто

На автомобиле в первую очередь должен быть номерной знак

Для пересечения границы украинцу, как другому гражданину любой страны, нужно иметь соответствующие документы. В частности, загранпаспорт. К тому же они могут выехать из Украины на собственном или чужом авто.

Как сообщает Правительство online, основная официальная бумажка, которая должна быть у каждого — свидетельство о регистрации транспортного средства. В некоторых случаях лицу следует обратиться в сервисный центр МВД,

Выезд на собственном авто

На автомобиле должен находиться государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).

При себе нужно иметь:

удостоверение водителя;

свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленное на имя водителя или пассажира;

международную страховку "Зеленая карта".

Выезд на чужом авто

С собой нужно взять:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство регистрации транспортного средства.

"В таком случае свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу выдается на имя водителя или пассажира", — говорится в сообщении.

Для этого необходимо вместе с владельцем автомобиля обратиться в сервисный центр МВД и оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новых правилах для украинцев по въезду в страны ЕС.