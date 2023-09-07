Броньований "Франкенштейн": українські механіки зробили унікальну машину на базі БРДМ

Радянська машина отримала двигун від Mercedes

Українські майстри-захисники аби ефективно нищити ворога власноруч модернізують наявну техніку. Такі перероблення для фронту не нові, наприклад дрони отримують нове призначення та виконують поставлені завдання. Але є й більші за масштабом роботи. Серед таких — виріб волонтерів та військових Волинської бригади ТрО. Вони змінили радянську бойову розвідмашину БРДМ-2.

Як зазначає АрміяInform, машина була отримана від рятувальників з Волині, довго стояла на "приколі" та була в неналежному стані. Що ж змінили? Почали з двигуна, який з радянського бензинового замінили на дизельний від Mercedes. Прибрали водометний рушій, додаткові колеса, зате наростили броню. Змінили й форму — зробили бокові дверцята для десантування команди, а для евакуації поранених — рівну підлогу.

Башту замінили на аналогічну з БТР. Кермо взяли з авто Ford Transit, замінили його гідропідсилювач, покращили систему охолодження двигуна. "Від старого радянського БРДМ-2 тут залишилася лише коробка передач та мости", — зазначає мехвод оновленої БРДМ-2. Попереду — заміна коробки передач, аби покращити показники швидкості.

Оновлена зброя в БРДМ-2

Базові характеристики БРДМ-2:

броньована колісна машина

може плавати

озброєна 14,5-мм великокаліберним кулеметом КПВТ, спареним 7,62-мм кулеметом ПКТ

вага — 7 тонн

швидкість — на шосе 95-100 км/год, бездоріжжя 80 км/год, на плаву 8-10 км/год.

Внутрішня модернізація БРДМ-2

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