Особливі авто для ЗСУ: як багі допомагають українським захисникам (фото, відео)

Саморобні машини українських винахідників дуже корисні на фронті завдяки своїм якостям

Українські майстри-механіки не зупиняються у вигадках, яку рятують життя військових на фронті. Серед їхніх розробок вагоме місце посідають автомобілі, зокрема багі.

Для фронту готують дуже особливі машини. В серпні стадію доопрацювань та випробувань проходить багі, що вміщає до 10 людей, який призначений для десанту чи евакуації поранених. Його створив конструктор з Чернівецької області Володимир Садик, який розповідає про свої розробки в соцмережі ТікТок. На рахунку чоловіка вже 89 машин для ЗСУ та черга на найближчі два десятки розписана.

Новинка, яку останньою розробив Володимир — багі з попередньою назвою "Краб". Він не тільки має бронювання та місце для нош з пораненими, а й можливість керувати окремо передніми та задніми колесами, бронювання від мін та двигун Mercedes.

До створення багі для фронту долучилися й у Вінниці. Місцеві волонтери кілька місяців працюють над створенням оптимальних авто, які потім передають до спецпідрозділів. Багі з назвою "Комашки" переробляють за індивідуальними кресленнями зі старих та пошкоджених автівок, додаючи нові запчастини, а після — тестують в максимально складних умовах.

Волонтери розповіли, що перша машина перероблена з ВАЗ 21063 вже врятувала захисників — на неї полював ворог з ПТУР, та завдати радикальної шкоди не зміг. Наступні машини робили вже з "Ніссану" та "Опелю". Багі маневрені та малопомітні, особливо при використанні маскувальної сітки, а також дозволяють проникнути туди, куди звичайне авто може не доїхати, наголошують волонтери в коментарі "АрміяІнформ".

"Комашка" на фронті

Раніше "Телеграф" розповідав про серійну машину, яка рятує життя бійців. Бронемашина "Варта" вивезла з-під обстрілу снайперську групу під Бахмутом. Машина врятувала їх від артилерійського обстрілу і після незначного ремонту повернеться до виконання бойових завдань.