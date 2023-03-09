Потрібно більше будувати свого: український бронеавтомобіль дивом вивіз людей живими з-під обстрілу (відео)

Бронемашина сильно постраждала, але врятувала військових від загибелі

Не лише люди щодня вражають подвигами під час протистояння російській агресії в Україні, — дива демонструє й техніка. Зокрема, бронеавтомобіль українського виробництва "Новатор", який зміг вивезти військових живими з-під сильного обстрілу.

Про те, що обстріл справді був серйозним, можна судити вже за одним лише зовнішнім виглядом бронеавтомобіля. У компанії-виробнику "Українська бронетехніка" показали відео, на якому видно, що транспортний засіб продірявлений, димить, стоїть на пробитих колесах, має проблеми з мостами, але, що важливіше, — він вивіз всіх живими з-під обстрілу. Цікаво, що у кузові авто були гранатомети, але вони, на щастя, не здетонували.

"Сьогодні мій другий день народження, хлопці!" — перші слова водія бронеавтомобіля "Новатор", який під час виконання бойового завдання потрапив під мінометний обстріл.

"Головне — всі живі. А "Новатор" ми відновимо. Наша сервісна бригада вже готова попрацювати над найшвидшим поверненням машини у стрій", — коментують ситуацію в "Українській бронетехніці".

Обережно, на відео є нецензурна лексика (але емоційність автора ролика цілком можна зрозуміти).

У коментарях українці щиро пораділи, що військові змогли виїхати з-під обстрілу живими, а також зауважили, що Україні не завадить виробляти більше своєї техніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як українські військові за допомогою 3Д-принтера удосконалюють боєприпаси прямо на передовій під Бахмутом.