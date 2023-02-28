"Подаруночок" ворогові на голову: репортаж, як ЗСУ прямо на передовій вдосконалюють боєприпаси
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Деякі комплектуючі захисники виготовляють прямо на позиціях
Українські військові не перестають дивувати винахідливістю, з якою захищають свої землі — так, бійці ЗСУ удосконалюють ударні можливості безпілотників прямо на передовій під Бахмутом за допомогою 3D-принтера.
На місці подій побував та особисто переконався у цьому кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.
Варто зауважити, що у Бахмутському районі за допомогою 3D-принтера військові прямо на позиціях друкують хвостові частини до гранатів типу ВОГ, щоб їх можна було використати на безпілотниках.
"Це на завтра, щоб свіженьке було, на голову падало. Воно маленьке, але прикольне", — коментують ситуацію військові.
Варто зауважити, що під Бахмутом вже багато місяців тривають важкі бої, ворог не втомлюється обстрілювати місто і позиції українських військових ні вдень, ні вночі, у зв’язку з чим бувають труднощі із постачанням і ЗСУ доводиться хитрувати та виявляти чудеса винахідливості.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також показував, як українська граната з дрону ефектно рознесла БМП окупантів, — боєприпас потрапив прямо у відкритий люк, після чого бронемашина буквально вигоріла зсередини разом з екіпажем.