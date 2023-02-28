"Подаруночок" ворогові на голову: репортаж, як ЗСУ прямо на передовій вдосконалюють боєприпаси

Деякі комплектуючі захисники виготовляють прямо на позиціях

Українські військові не перестають дивувати винахідливістю, з якою захищають свої землі — так, бійці ЗСУ удосконалюють ударні можливості безпілотників прямо на передовій під Бахмутом за допомогою 3D-принтера.

На місці подій побував та особисто переконався у цьому кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Варто зауважити, що у Бахмутському районі за допомогою 3D-принтера військові прямо на позиціях друкують хвостові частини до гранатів типу ВОГ, щоб їх можна було використати на безпілотниках.

Так виглядає сам 3D-принтер

Хвостовики роблять прямо на позиціях на передовій

"Це на завтра, щоб свіженьке було, на голову падало. Воно маленьке, але прикольне", — коментують ситуацію військові.

Так виглядає готова граната із хвостовиком

Варто зауважити, що під Бахмутом вже багато місяців тривають важкі бої, ворог не втомлюється обстрілювати місто і позиції українських військових ні вдень, ні вночі, у зв’язку з чим бувають труднощі із постачанням і ЗСУ доводиться хитрувати та виявляти чудеса винахідливості.

Карта, де знаходиться Бахмут

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також показував, як українська граната з дрону ефектно рознесла БМП окупантів, — боєприпас потрапив прямо у відкритий люк, після чого бронемашина буквально вигоріла зсередини разом з екіпажем.