Швидкий та смертоносний: що являє собою український бронеавтомобіль “Новатор”

Бронеавтомобіль може використовуватися для різних цілей однаково ефективно

Українська оборонка продовжує нарощувати свої можливості та виробляє нові зразки потрібного ЗСУ озброєння, доповнюючи ними постачання від міжнародних партнерів.

Так у Telegram-каналі СтратКом ЗСУ з’явився відеоогляд легкого українського бронеавтомобіля "Новатор" виробництва компанії "Українська бронетехніка".

Як пояснює боєць на відео, бронеавтомобіль використовується силами спецоперацій МВС та ЗСУ, має вагу трохи менше 9 тонн, здатний пересуватися зі швидкістю до 120 км/год шосе і має запас палива на 700 км.

У комфортабельному салоні є система очищення повітря, автономна пічка, USB-розетки для заряджання мобільних телефонів, інших засобів зв’язку та електронних гаджетів. Броневик бере на борт п’ятьох осіб, у тому числі трьох десантників. Авто можна перетворити на евакомобіль для перевезення поранених, або доставляти на передову боєприпаси та інші корисні вантажі.

Озброєння на "Новатор" можна встановлювати залежно від характеру завдання, що виконується: від звичайного кулемета для патрулювання автотрас або населених пунктів до протитанкових ракет — у разі виконання більш небезпечних бойових завдань.

Броня у бронеавтомобіля порівняно легка і забезпечує захист при обстрілі стрілецькою зброєю. Так, бронескло тримає кулю зі снайперської гвинтівки на відстані до 10 метрів, тобто впритул. Днище автомобіля здатне витримати вибух двох протипіхотних гранат РГД-5.

Нагадаємо, гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що компанія поставила ЗСУ та МВС понад 400 різних бронеавтомобілів.

А тим часом "Укроборонпром" нарощує виробництво вітчизняних боєприпасів і освоїв випуск 82 мм мінометних мін, які за своїми показниками в 2-2,5 рази вищі за свої радянські та російські аналоги.